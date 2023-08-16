خبير اقتصادي: العلمين واجهة سياحية وفرت فرص عمل

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تنمية مشروعات غرب مصر التنموية بمدينة العلمين، قائلا: "توجه مصر نحو الغرب، بعمل مشروعات تنموية؛ مهم، للتوسع في الرقعة البنائية داخل الدولة المصرية".



وقال عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، إن توجه مصر نحو الغرب بإنشاء مدينة مثل العلمين بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه؛ ساعد على إنشاء واجهة سياحية للدولة، قادرة على جذب الكثير من الاستثمارات والسياح بهذه المنطقة، حيث بناء وحدات سكنية، منها الحي اللاتيني، ومجمع سكني بمنطقة الضبعة.



وأشار عبد المنعم السيد، إلى أن: "هذه المدينة بها 150 ألف فرصة عمل، حيث تعمل على التعمير وإخراج السكان من الوادي القديم، بالإضافة إلى المشروعات التي تتم في مرسى مطروح بتكلفة 295 مليون جنيه".

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