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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير فرص عمل للشباب| تفاصيل التقديم لمبادرة عربات الطعام المتنقلة «إيجي تراك»

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

تستطيع أن تحصل على فرصة عمل، وشغلك الخاص، من خلال مبادرة إيجي تراك "عربات الطعام المتنقلة"، التي توفر لك كل التسهيلات ليكون لديك عملك الخاص. 

تتم المبادرة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة؛ لتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات، وتقدم لهم العديد من التسهيلات. 

و لمبادرة “إيجي تراك” مميزات كثيرة، منها أنها تأتي بدعم كبير من وزارة التنمية المحلية، وتوفر أفضل الأماكن بالميادين العامة بالمحافظات؛ لتكون أماكن لعربات الطعام، وذلك بهدف انتشارها على نطاق واسع بين المواطنين.

كيفية الانضمام لمبادرة إيجي تراك

يمكن الانضمام إلى المبادرة بطريقة بسيطة، حيث يتم تقديم طلب للالتحاق بمبادرة إيجي تراك، من خلال المكاتب والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وهو التالي:https://www.facebook.com/youth.mld.egytruck?_rdc=1&_rdr.  


وتخضع المبادرة إلى قانون عربات الطعام المتنقلة، حيث يجب الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد بمعاينة المركبة أو العربة أو المنصة، أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

- يتم كتابة اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

- يذكر مقدم الطلب “الحيز الجغرافي” المطلوب الترخيص به.

- يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي “سارية”.

- يقدم الشاب، صحيفة الحالة الجنائية “حديثة”، صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- يمنح مقدم الطلب ترخيصا ساريا لتسيير الوحدة، من قسم المرور المختص، إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، ولمدة 5 سنوات.

- يشترط وجود شهادة صحية للمرخص له، طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية، من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

تفاصيل مبادرة ايجي تراك عربات الطعام المتنقل فرص عمل للشباب التنمية المحلية

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