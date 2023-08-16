الكشف على 1437 مريضاً في قافلة علاجية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ابو المعاطي الباز ابو المعاطي الباز ابو المعاطي الباز مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور متولي عبد العال رئيس مجلس المدينة.



تم توقيع الكشف على 1437 مريضاً، وضمت القافلة 12 عيادة منهم ( 2 باطنة، 2 اطفال، عظام، اسنان، جلدية، نسا) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة

باطنة 211 ، أطفال 184

جراحة 160 ، أنف وأذن165 عظام 150 ، أسنان 180

جلديه 242 ، نسا وتنظيم اسرة 170

رمد 94.

كما تم إجراء 325 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 55 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 100 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 50 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

واشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 110 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

IMG-20230816-WA0015

IMG-20230816-WA0013

IMG-20230816-WA0014

IMG-20230816-WA0012

IMG-20230816-WA0010

IMG-20230816-WA0011

IMG-20230816-WA0008

IMG-20230816-WA0009

IMG-20230816-WA0006

IMG-20230816-WA0007