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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1437 مريضاً في قافلة علاجية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ابو المعاطي الباز ابو المعاطي الباز ابو المعاطي الباز مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور   متولي عبد العال رئيس مجلس المدينة. 

تم توقيع الكشف على 1437 مريضاً، وضمت القافلة  12 عيادة منهم ( 2 باطنة، 2 اطفال، عظام، اسنان، جلدية، نسا)  فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة 
باطنة 211 ، أطفال  184
جراحة   160  ، أنف وأذن165           عظام  150 ، أسنان   180
جلديه   242 ، نسا وتنظيم اسرة  170
رمد 94.
كما تم إجراء 325 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  55 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 100 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 50 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

واشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و  110 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الصحة بالدقهلية المحافظة أمراض السكر بالدقهلية رئيس مجلس المدينة علاج على نفقة الدولة مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة

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