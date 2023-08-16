محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.. غدا

تنظم محافظة الجيزة غداً الخميس احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان التكريم يأتى تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديراً لما حققوه مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.



وأشار اللواء أحمد راشد ان المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبناءها لتحفيز كافه الطلاب على التفوق والنجاح . موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم .



وتضم قائمه المكرمين غداً الطلاب من أوائل الثانوية العامه على مستوى الجمهورية وهم ( فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبه الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية .



وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبه الأدبية وترتيبه الأول والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبه الأدبىة وترتيبها الرابع والطالبه ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الادبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب احمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الادبيه ( كفيف ) وترتيبه الثالث، وفى شهادة الثانوية الفنية الطالبه هاجر عادل سعيد بادارة الهرم التعليمية بشعبه ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول، والطالبة هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعى ( بستنه ) وترتيبها الأول .