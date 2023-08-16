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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إيران بعد الإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية

إيران
إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن الجهود تتواصل لرفع العقوبات وإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات تجاه إيران، ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

 

 وأضاف عبداللهيان عبر تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر، أن الإفراج عن أموال إيران ونقلها من كوريا الجنوبية هو جزء من الدبلوماسية الإيرانية التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية.

 

ولفت وزير الخارجية الإيراني: "بالطبع، هذه المرحلة من الاتفاق هي أيضا إعادة اختبار للولايات المتحدة الأمريكية".

 

وعلى الجانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن للولايات المتحدة تأكيد التقارير التي تتحدث عن إبطاء إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم في برنامجها النووي.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات صحفية، أن واشنطن تطبق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية في التعامل مع إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة سترحب بأي خطوات تتخذها إيران لخفض التهديد النووي المتزايد.

 

وأوضح بلينكن: "سنواصل سياسة الضغط على إيران لا سيما على صعيد عدم امتلاكها سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي ولا يزال ثابتا على عزمه هذا.

 

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص الملف النووي.

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