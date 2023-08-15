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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: نطبق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية مع إيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن للولايات المتحدة تأكيد التقارير التي تتحدث عن إبطاء إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم في برنامجها النووي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات صحفية، أن واشنطن تطبق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية في التعامل مع إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة سترحب بأي خطوات تتخذها إيران لخفض التهديد النووي المتزايد.

وأوضح بلينكن: "سنواصل سياسة الضغط على إيران لا سيما على صعيد عدم امتلاكها سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي ولا يزال ثابتا على عزمه هذا.

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص الملف النووي.

وعلى جانب آخر، قال بلينكن: "تحدثت بالأمس مع أسر المحتجزين الأمريكيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران".

وأوضح أن الاتفاق بين واشنطن وطهران هو لإعادة الأمريكيين الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني وهي مسألة منفصلة ونريد حسمها.

كما أضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لديها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي أُفرج عنها في إطار اتفاق الأسرى.

وكشف مصدر إيراني مطلع عن اتفاق إيران والولايات المتحدة الامريكية برعاية دولة ثالثة يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والافراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المصدر قوله إن هذا الاتفاق يقضي بإفراج ايران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل اطلاق سراح 5 سجناء ايرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الافراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي"، مشيرا الى أن المراحل الاولى قد بدأت بعملية الافراج عن اموال ايرانية في المصارف الاوروبية.

ووفقا لهذا المصدر أيضا فإنه "من المقرر أن يتم في هذا الاطار تحويل أموال ايران في كوريا الجنوبية من ال "وون" (عملة كوريا الجنوبية) الى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل الى مصرف في سويسرا ومن هناك الى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران تحصيل هذه الأموال".

وأضاف: "ووفقا لهذا الاتفاق أيضا، لن يتم الافراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر".

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