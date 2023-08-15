الصين تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إيران

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبن، بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إيران.

وقال وانج خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تدعم الجمهورية الإسلامية في القضاء على الجماعات المتطرفة للحفاظ على السلم والاستقرار في البلاد.

وقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد في شيراز إلى 4 أشخاص.

وكان المهاجمون رجلين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على مدخل المسجد حيث كان المصلون يتجمعون لأداء صلاة العشاء. مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

ونددت السلطات الإيرانية بالهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي" وقالت إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتطارد الآخر.