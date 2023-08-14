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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على جنوب إيران

صدى البلد

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز جنوب إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد في شيراز إلى 4 أشخاص.

وكان المهاجمون رجلين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على مدخل المسجد حيث كان المصلون يتجمعون لأداء صلاة العشاء. وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

ونددت السلطات الإيرانية بالهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي" وقالت إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتطارد الآخر.

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