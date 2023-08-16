التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي

يحتضن ملعب "كارايسكاكيس" باليونان، مباراة السوبر الأوروبي، المقررة اليوم الأربعاء، بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال اوروبا وإشبيلية الإسباني بطل اليوروبا ليج.

واتفقت بعض الصحف العالمية على التشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي وإشبيلية حيث جاء كالتالي:

مانشستر سيتي

إيدرسون - أكي - جفارديول - أكانجي - لويس - رودري - كوفاسيتش - فودين - جريليش - ألفاريز - هالاند.

إشبيلية

ياسين بونو - أكونيا - جوديل - بادي - نافاس - فرناندو - راكيتيتش - لاميلا - سوسو - أوكامبوس - النصيري.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى ضربة بداية قوية في موسمه الأوروبي، عندما يلتقي إشبيلية، على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان إشبيلية، فاز بلقب السوبر القاري مرة واحدة سابقة في 2006، أما مانشستر سيتي يبحث عن اللقب الأول له في السوبر الأوروبي.

وفقد المان سيتي، الذي أحرز الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، فرصة التتويج بلقب رابع في 2023، عندما خسر أمام آرسنال بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية.