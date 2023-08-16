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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

تعرف على برنامج الدبلومة المهنية في الفسيولوجي والتحاليل المعملية بكلية العلوم جامعة حلوان

صدى البلد

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن برنامج الدبلومة المهنية في الفسيولوجي والتحاليل المعملية، المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، أن شروط التسجيل والقبول بالبرنامج هي أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم (تخصصات البيولوجي) أو بكالوريوس الصيدلة أو الطب البيطري أو الزراعة (تخصصات بيوتكنولوجي - كيمياء حيوي) أو أي درجة معادلة لهذه التخصصات ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، كما يقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى طبقا للقواعد التي تعلنها كلا من الجامعة والكلية.

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وقال إن من مميزات البرنامج أنه دبلومة معتمدة من وزارة الصحة والسكان المصرية، ويسجل الحاصل على شهادة الدبلومة بسجل الكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة، وتدريب عملي على جميع التحاليل الطبية والأجهزة المعملية.

كما أنها أول دبلومة مهنية بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة على فصلين دراسيين أساسيين بمدة 24 ساعة معتمدة، 18 ساعة مقررات إجبارية، 6 ساعات مقررات اختيارية، منها 8 ساعات عملی.

يتم قبول الطلاب بالبرنامج سنويا، ويحدد مجلس إدارة البرنامج أعداد المقبولين في ضوء ما يقترحه مجلس قسم علم الحيوان والحشرات.

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل رئيس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات المصرية المجلس الأعلى للجامعات ا

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