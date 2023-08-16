مدير إعداد القادة: برنامج مكافحة وعلاج الإدمان يسهم في تطوير خطة شاملة توعوية

قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة في تصريحه خلال اليوم الختامي للبرنامج التدريبي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، الذي عقد تحت شعار "قوتنا في شبابنا"، إن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير خطة شاملة تضمنت جوانب التوعية والتثقيف والتدريب، وهدف لبناء جيل وكوادر شبابية تدرك تأثيرات الإدمان وتمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، وساهم فى تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الإدمان وعلاجه بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والعمل على بناء مجتمع أكثر استقرارًا.



وبحسب بيان معهد إعداد القادة أن برنامج "قوتنا فى شبابنا"، عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق.



وتضمّن اليوم محاضرة تحت عنوان "تصنيفات المواد المخدرة ومدى خطورتها"، حيث أوضح الدكتور محمد مصطفى، الخبير في مجال السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى تدمير قدرات الفرد وينتج عنه مشاكل نفسية وانتشار الجرائم.

وفي هذا السياق، أشار "مصطفى" إلى وجود أسباب رئيسية تدفع الأفراد نحو التعاطي والإدمان، مثل مرافقة أصدقاء السوء وغيرها، وأكد أن هناك اعتقادات خاطئة في مجتمع الشباب حول المخدرات، مما يدفع بعضهم للانخراط في هذه السلوكيات، ومن هنا يجب تصحيح تلك المفاهيم.

وأوضح خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، أن المخدرات تؤدى إلى عدم استيعاب المتعاطي والشعور باللامبالاة وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء.