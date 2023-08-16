يعيش سنين وتقدر تصلحه بنفسك.. نوكيا تطرح Nokia G310 لأصحاب الدخل المحدود

طرحت شركة نوكيا الفنلندية هاتفًا ذكيًا جديدًا يعمل بتقنية اتصال شبكات الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة، وهو طراز Nokia G310 مناسب لذوي الدخل المحدود الذين يريدون التوفير في الميزانية، يتميز بتصميمه السهل والقابل للإصلاح من قبل المستخدم دون الحاجة لمركز صيانة أو متخصصين.

وبفضل تقنية QuickFix من "نوكيا" Nokia ، يمكن للمستخدمين استبدال المكونات التالفة بسهولة ، مثل الشاشة والبطارية ومنفذ الشحن، كل شيء يمكن استبداله وبالتالي يظل الموبايل يعمل معك لوقت طويل جدا، وتعتبر الموثوقية والعمر الطويل والسعر القليل من العلامات التي تميز شركة "نوكيا" عن باقي العلامات التجارية التي غالبا ما تقدم هواتف بأسعار أغلى.

وعقدت HMD Global ، الشركة الأم لـ Nokia المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، شراكة مع iFixit لتزويد المستخدمين بإرشادات الإصلاح ومكونات الاستبدال الأصلية.

ونقدم إليك في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا الجديد G310

مواصفات ومميزات نوكيا G310

إلى جانب قابليته للإصلاح وإدخال التعديلات عليه سواء في البطارية أو الشاشة أو غيرها من قطع الغيار، يعد Nokia G310 هاتفًا ذكيًا جيدا جدا بشكل عام من حيث المواصفات إذا ما قورن بسعر التكلفة، وهو يأتي بشاشة 6.6 بوصة عالية الدقة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف نوكيا G310 5G من قبل معالج من "كوالكوم" وتحديدا شريحة Snapdragon 480+ التي تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم من مساحة التخزين.

نوكيا

وبالنسبة لإعداد الكاميرات، فهو مزود في الواجهة الخلفية بوحدة كاميرات ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، أما في المقدمة مع الشاشة نجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

كما تم تجهيز نوكيا G310 بتقنية OZO الصوتية من نوكيا، وهي وفقا لتصريحات الشركة ستعمل على تحسين جودة تشغيل الصوت ورفع القدرة على تسجيل الصوت لمقاطع الفيديو. يعمل هاتف Nokia G310 ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير يتم إعادة شحنها عبر محول بقوة 20 وات. ويحتوي الهاتف أيضًا على شريحة NFC وقارئ بصمات الأصابع للقياسات الحيوية.

ومن حيث البرمجيات في الهاتف الجديد، يأتي مثبتًا مسبقًا بنظام Android 13 الأحدث حاليا، و يعد Nokia G310 5G ثالث هاتف ذكي من نوكيا هذا العام يأتي بيزة الإصلاح السريع QuickFix ، مما يجعل من السهل إصلاحه من قبل المشتري وهي ميزة بالنظر إلى أن أجهزة اليوم أصبحت أكثر تعقيدا وصعب إصلاحها.

وسيكون Nokia G310 5G متاحًا للشراء بدءًا من 24 أغسطس على مواقع T-Mobile وعبر الإنترنت، ويبدأ سعره من 186 دولارًا أمريكيًا ، وهو ما يقرب من 15،490 روبية في الهند.