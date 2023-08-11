أرخص موبايل نوكيا فى مصر.. سعره 600 جنيه فقط

لا زالت هواتف نوكيا التقليدية التى توفر ميزات إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية فقط ذات طلب عالي، نظراً لطول فترة عمل بطاريتها، وقلة أعطالها بالتأكيد، إصافة إلى ذلك تعلق الملايين بإصداراتها الأولية العريقة حتي اللحظة.

ويحسب أحدث أسعار سوق الهواتف المحمولة المصري، سعد هاتف نوكيا 106 ثنائي الشريحة أرخص هاتف من نوكيا حالياً بسعر يبلغ 610 جنيه.

نوكيا 106

يأتى نوكيا 106 بتصميم بسيط وأنيق باللون الأسود، مع شاشة تقليدية قياس 1.8 بوصة، وذاكرة تخزين داخلية سعة 4 ميجابايت، مع معالج من نوع Mediatek MT6261D.

يحمل نوكيا 106 بطارية قوية سعة 800 مللى أمبير، مع ميزة دعم ثنائي الشريحة، ويعمل بشاحن من نوع microUSB 2.0.

يمكنك الحصول على هاتف نوكيا 106 باللون الأسود، مقابل سعر 610 جنيه.