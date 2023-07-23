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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصفيات.. موبايل Nokia رائع بكاميرا ينافس سامسونج بـ 900 جنيه فقط

تصفيات..موبايل Nokia
تصفيات..موبايل Nokia رائع بكاميرا ينافس سامسون

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف نوكيا Nokia C100 في موقع Walmart الأمريكي، ليصل سعره بعد الخصم إلى 30.40 دولار أمريكي (أي ما يعادل 900 جنيه مصري تقريبا). 

تصفيات..موبايل Nokia رائع بكاميرا ينافس سامسونج ب 900 جنيه فقط

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C100

 

أصدرت شركة نوكيا العالمية هاتف Nokia C100 و الذي يأتي بمواصفات تتمثل في شاشة 6.45 بوصة بدقة 720 * 1440 بكسل من نوع IPS LCD و معالج رباعي النواة من نوع Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) و الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل و الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل و البطارية 4000 مللي امبير لا تدعم الشحن السريع .

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مميزات هاتف نوكيا Nokia C100 :

 

• يدعم Nokia C100 الراديو FM .

• الهاتف يدعم ت6شغيل كارت ميموري .

 

عيوب هاتف نوكيا Nokia C100 :

 

• الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي .

• لا يدعم مستشعر بصمة .

• البطارية لا تدعم الشحن السريع .

• لا يدعم خاصية ال NFC .

• لا يدعم طبقة حماية للشاشة .

• الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G .

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