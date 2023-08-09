أرخص موبايل نوكيا فى السوق

تقدم علامة نوكيا العريقة خياراً مميزأً لأصحاب الميزانيات المحدودة، من خلال هاتف اقتصادي بسعر استثنائي، يوفر ميزات متعددة تقوم بالمهام المطلوبة على أكمل وجه، وهو هاتف نوكيا Nokia G21.

يوفر نوكيا Nokia G21 شاشة عالية الدقة من نوع LCD قياس 6.5 بوصة، بدقة + 720 بكسل، بجودة عرض+ FHD، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويعمل نوكيا Nokia G21 بمعالج ميديا تيك من نوع Unisoc T606، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيحابايت، مع نظام التشغيل Android 11.

نوكيا Nokia G21

ويطرح نوكيا Nokia G21 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعه بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويمتلك نوكيا Nokia G21 بطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، يدعم وتقنية NFC، مع مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار.

نوكيا Nokia G21

سعر نوكيا Nokia G21 فى مصر

يبلغ سعر هاتف نوكيا Nokia G21 في مصري حوالي 4500 جنيه.