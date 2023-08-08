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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات فائقة.. أرخص موبايل سامسونج في 2023 

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A14

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على توفير هواتف ذكية بأسعار رخيصة للغاية مع الحفاظ على مواصفات متميزة لعدد كبير من مستخدميها، منها فئة الشباب ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الفئة المتوسطة، حيث كانت قد أطلقت الشركة مؤخرا عددا من هذه الهواتف ضمن هذه الفئة. 

 

ويعد أحدث هواتف سامسونج التي تجمع بين السعر الرخيص والمواصفات الجيدة، هاتف Galaxy A14 الذي أطلقته الشركة في شهر مارس الماضي، والذي يعد أرخص هاتف سامسونج في السوق في 2023 . 

 

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A14 بعدد من المواصفات والإمكانات المتميزة مع شاشة فائقة وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، ومعالج قوي يقم أداء جيد وسريع، مع بطارية بسعة كبيرة سعة 5000 مللي أمبير. 

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 

 

وجاء هاتف Galaxy A14 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.

 

ويقدم هاتف Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية -  وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI Core 5 . 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري بسعر يبدأ من 4 آلاف و 875 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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