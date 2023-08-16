أول سمارت سيتي متكاملة.. طلعت مصطفى: نواصل بناء «نور» بخطى ثابتة| فيديو

كشفت مجموعة طلعت مصطفى، عن موقف تطور الأعمال الإنشائية بمشروع نور، أول مدينة ذكية متكاملة خضراء ومستدامة أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان.

وأظهر الفيديو - الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لمدينة "نور" على فيس بوك - عشرات العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها في عدد من المجموعات السكنية بالمشروع، حيث من المقرر بدء تسليم وحدات أول مرحلة من المشروع اعتبارا من النصف الثاني من عام 2026، ولتصبح جاهزة للحياة منذ أول يوم لاستقبال الملاك بخدماتها المتكاملة.

وتقوم طلعت مصطفى ببناء مدينة نور على مساحة 5 آلاف فدان، والتي تتمتع بمنظومة حياة ذكية سابقة عصرها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتوفر لسكانها الخصوصية، ومجهزة ببنية تحتية تلبي جميع احتياجات المستقبل، وتمثل مستوى جديدا من السكن العصري متكامل الخدمات، وسط مساحات خضراء شاسعة، وتطبق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة وتوفر أعلى درجات الأمان من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة والإضاءة الذكية وخدمات المنزل الذكي.

وتم تصميم شبكة الطرق الداخلية في مدينة نور لسلاسة وانسيابية حركة المرور لسنوات طويلة، بجانب إدارة جميع أعمال التشغيل والصيانة للمدينة من خلال مركز تحكم ذكي للإدارة والمتابعة.

وتم التخطيط لمدينة نور لتكون صديقة للبيئة تراعي في تشغيلها قواعد الاستدامة وتعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة.