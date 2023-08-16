عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول سمارت سيتي متكاملة.. طلعت مصطفى: نواصل بناء «نور» بخطى ثابتة| فيديو

صدى البلد

كشفت مجموعة طلعت مصطفى، عن موقف تطور الأعمال الإنشائية بمشروع نور، أول مدينة ذكية متكاملة خضراء ومستدامة أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان.

وأظهر الفيديو - الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لمدينة "نور" على فيس بوك - عشرات العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها في عدد من المجموعات السكنية بالمشروع، حيث من المقرر بدء تسليم وحدات أول مرحلة من المشروع اعتبارا من النصف الثاني من عام 2026، ولتصبح جاهزة للحياة منذ أول يوم لاستقبال الملاك بخدماتها المتكاملة.

وتقوم طلعت مصطفى ببناء مدينة نور على مساحة 5 آلاف فدان، والتي تتمتع بمنظومة حياة ذكية سابقة عصرها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتوفر لسكانها الخصوصية، ومجهزة ببنية تحتية تلبي جميع احتياجات المستقبل، وتمثل مستوى جديدا من السكن العصري متكامل الخدمات، وسط مساحات خضراء شاسعة، وتطبق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة وتوفر أعلى درجات الأمان من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة والإضاءة الذكية وخدمات المنزل الذكي. 

وتم تصميم شبكة الطرق الداخلية في مدينة نور لسلاسة وانسيابية حركة المرور لسنوات طويلة، بجانب إدارة جميع أعمال التشغيل والصيانة للمدينة من خلال مركز تحكم ذكي للإدارة والمتابعة.

وتم التخطيط لمدينة نور لتكون صديقة للبيئة تراعي في تشغيلها قواعد الاستدامة وتعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة.

مجموعة طلعت مصطفى طلعت مصطفى مدينة ذكية العاصمة الادارية فدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

ترشيحاتنا

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

رميا بالرصاص.. مقتل رجل أعمال بارز في وضح النهار بدولة أوروبية |تفاصيل

ناما طوال الليل.. العثور على سائحين أمريكيين مخمورين في برج إيفل

106 وفيات.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن أسماء الضحايا في حرائق هاواي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

تقرير بريطاني: 61% من عمليات النصب تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ