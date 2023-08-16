المشدد 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لـ عامل اختطف طفلة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بالسجن المُشدد 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيهًا، على عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، إثر اتهامه بخطف طفلة ومحاولته التعدي عليها، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (هـ. ع- 42 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، يفيد باختفاء نجلته الطفلة (ر. هـ. ع- 8 سنوات).

وأثبتت التحريات أن الطفلة تم اختطافها من المدعو (م. ا.ج- 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.