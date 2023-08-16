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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على بطل الجزائر.. من هو منافس يد الزمالك بالبطولة العربية

يد الزمالك
يد الزمالك

افتتح الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد رمضان "هتلر"، مشواره في المجموعة الثانية من البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، بالفوز على نظيره عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 18-13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره العربي الكويتي، فيما يواجه عين التوتة الجزائري نظيره الهدى السعودي.

وتضم قائمة أبناء ميت عقبة في البطولة 18 لاعبًا وهم: "أحمد الأحمر - أحمد حسام - محمود خليل "فلفل" - أحمد وليد - هشام السبكي - مؤمن زكي - إبراهيم العربي - هشام صلاح - محمد ياسين - محمد سمير "بوشا" - أحمد مؤمن صفا "دودو" - مازن رضا - عمر الوكيل "بكار" - شادي خليل - خالد وليد - محمد علاء "لوكا" - محمد البسيوني "مودي" - أحمد سامح".

وتقام البطولة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري.

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