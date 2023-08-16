قطار التنمية مستمر.. السيسي يلبي طلب أحد مشايخ مطروح ويوافق على هذا المشروع

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة أحد المشاريع الجديدة، والتي تساعد على توفير فرص عمل للمواطنين، وذلك بعد مناشدة أحد مشايخ مرسى مطروح، تحت مسمى دعم التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء رغبة أهالي مطروح في أن تنال التنمية نصيبها في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي يوافق على مشروع أحد أهالي مرسى مطروح لدعم التنمية

وقال العمدة بشير السنوجري، عمدة قبائل علي أبيض في مرسى مطروح، إنه لديه طلب من الرئيس السيسي، ويطمح أن يتم الموافقة عليه كواحد من المشاريع التي تساعد في استمرار قطار التنمية داخل محافظة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة، موضحا أن قطار التنمية قد دخل مطروح بالفعل، ويوجد شباب خريجين من الجامعات فضلا عن مستثمرين وحرفيين.

وأضاف العمدة، خلال كلمته في حوار مع الرئيس السيسي عقده مع أهالي السلوم ومطروح خلال زيارته للسلوم، أن أهالي مطروح لديهم طلب هام ويطمعون في أن يوافق عليه الرئيس السيسي اليوم، وهو إنشاء شركة لأبناء مطروح، مثل الشركة التي تم إنشاؤها في سيناء لتعمير سيناء وتعمر في محافظات أخرى في الوقت الحالي، إذ أن أهالي مطروح ترغب في إنشاء شركة لتطوير مطروح، وتكون سببا في توفير فرص عمل لشباب مطروح، لأن مرسى مطروح تعاني من مشاكل في التوظيف للشباب، "كل المساهمين من إدارة مطروح، وأتمنى الشركة تتأسس اليوم بتواجد حضرتك يا سيادة الرئيس".

وواصل أن فرص العمل في مرسى مطروح في الوقت الحالي ضئيلة وكلها تعتمد على مياه الأمطار، والمواطنين في مطروح يرغبون في التنوع، ويرغبون في تطوير أكبر، ولذلك يأملوا في موافقة الرئيس السيسي على إنشاء هذه الشركة.

ومن جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بفكرة المشروع قائلا: "أنا اللي متشكر على الفكرة الجميلة دي، وليس لدي أي رفض أو مانع منها، أي جهد أهلي من المجتمع المدني في إقامة عمل منظم يُرتب بشكل جيد لتوفير فرص عمل يتم تأييده، الموضوع مش محتاج أني أكون موافق لا أنا داعم وده مش قراري، ده قراركم أنتم عاوزين تعملوا الشركة أعملوها وإحنا جاهزين معاكم".