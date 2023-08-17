ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم سنن قبل النوم حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، وحثنا على اغتنامها، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.

لماذا كان النبي ينفض فراشه قبل النوم ؟

نفض الفراش عند الخلود الى النوم من السنن التى ذاع وانتشر تركها بين الناس وان فعلها البعض لا تكون بنية احياء سنة نبوية وانما تأتى على حكم العادة او النظافة، وقد ادى ذلك الترك الى الحاقها بالسنن المهجورة وقد قال فيها رسول الله صل الله عليه وسلم " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ، ثم ليقل : باسمك ربي وضعت جنبي ، وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".

لماذا ننفض الفراش قبل النوم؟

النفض ثلاث مرات على الفراش قبل أن تنام هذه سنه يهجرها كثير من الناس والنفض على الفراش فيه إعجاز علمى، فقد أثبت العلماء والشيوخ الأفاضل أن الإنسان حين ينام إلى فراشه يموت في جسم الإنسان خلايا فتسقط على فراشه وحينما يستيقظ الإنسان تبقى الخلايا موجوده في فراشه وعندما ينام مره أخرى تسقط خلايا مره أخرى فتتأكسد هذه الخلايا فتدخل في جسم الإنسان فتسبب له أمراض والعياذ بالله وهذه الخلايا لا ترى إلا بمجاهر، حاول الغربيون حل هذه المشكله فقاموا بغسل هذه الفرش بمواد منظفه لكن دون جدوى استخدموا جميع المنظفات لكن لم تتحرك هذه الخلايا.

أمور كان يفعلها النبي قبل النوم

1- كان النبي يتوضأ قبل الدخول للنوم.

2- كان يسلم على أهل بيته قبل النوم.

3- كان ينام على جانبه الأيمن.

4- كان يضع يده تحت خده الأيمن.

5- كان يذكر الله قبل نومه.

6- كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثم يمسح بها جسده.

7- كان يقرأ آية الكرسى وأخر آيتين من سورة البقرة.