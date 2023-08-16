الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد الشيخ بعقد يمتد لـ "موسمين"

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إتمام التعاقد مع الجناح المميز أحمد الشيخ ، والعائد من تجربة الاحتراف بالدوري التشيكي ، و الذي سبق له تمثيل أندية مصر المقاصة و الأهلى و بيراميدز و المصرى البورسعيدى .

و يُجيد " الشيخ " اللعب بمركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم و قدم مستويات أكثر من رائعة خلال المواسم السابقة بالدوري المصري ، و سبق له التتويج بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدفا .

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف زعيم الثغر و التي تمتد لموسمين قادمين كل الأمنيات الطيبة و التوفيق للاعبنا الجديد أحمد الشيخ مع نادى الاتحاد السكندرى.