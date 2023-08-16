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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد اللبن بالعسل الأسود.

من فوائد اللبن بالعسل الأسود ما يلي :-
·  الحفاظ على صحة العظام، وتقويتها، وكذلك الأظافر والأسنان وذلك بسبب احتوائه على الكالسيوم والحديد.
·  تسهيل عمليات الهضم، والوقاية من اضطرابات المعدة، وعلاج تقرحات المعدة والقولون والاثني عشر.
· الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وذلك من خلال زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.
·  الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلاج مشاكل الكلى، والكبد، والمرارة.
· علاج مشاكل الجهاز التنفسي؛ مثل: الزكام، والإنفلونزا، والتهاب اللوزتين، والتهاب الحلق.
·وقاية الجسم من الإصابة بالسرطان، ومنع انتشار الخلايا السرطانية فيه.
· استخدامه كمهدئ للأعصاب، وحل كافة مشكلات واضطرابات النوم؛ مثل: الأرق.
· علاج الأمراض الجلدية؛ مثل: الإكزيما، والصدفية، وحب الشباب، كما أنه يسرع التئام الجروح بسرعة أكبر.
· تقليل علامات التقدم في السن في البشرة، وعلاج التجاعيد، والخطوط الرفيعة، بالإضافة إلى علاج ترهلات البشرة.
· إمداد الجسم بالطاقة، وزيادة حيويته ونشاطه، وإعطائه القدرة على ممارسة أعماله اليومية بشكلٍ أفضل.
· تقوية العظام والمفاصل، والحماية من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، والتهاب المفاصل.
· التخلص من السموم والجراثيم والمواد الضارة في الجسم.
·  تسهيل عملية الهضم، والحماية من الإمساك، واستخدامه كمهدئ للأعصاب.
·  وقاية الجسم من خطر الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا.

اضطرابات النوم اضطرابات المعدة التهاب الحلق ألتهاب المفاصل التخلص من السموم الخلايا السرطانية العظام والمفاصل أمراض القلب والأوعية الدموية علامات التقدم فى السن

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

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