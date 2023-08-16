ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد اللبن بالعسل الأسود.

من فوائد اللبن بالعسل الأسود ما يلي :-

· الحفاظ على صحة العظام، وتقويتها، وكذلك الأظافر والأسنان وذلك بسبب احتوائه على الكالسيوم والحديد.

· تسهيل عمليات الهضم، والوقاية من اضطرابات المعدة، وعلاج تقرحات المعدة والقولون والاثني عشر.

· الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وذلك من خلال زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.

· الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلاج مشاكل الكلى، والكبد، والمرارة.

· علاج مشاكل الجهاز التنفسي؛ مثل: الزكام، والإنفلونزا، والتهاب اللوزتين، والتهاب الحلق.

·وقاية الجسم من الإصابة بالسرطان، ومنع انتشار الخلايا السرطانية فيه.

· استخدامه كمهدئ للأعصاب، وحل كافة مشكلات واضطرابات النوم؛ مثل: الأرق.

· علاج الأمراض الجلدية؛ مثل: الإكزيما، والصدفية، وحب الشباب، كما أنه يسرع التئام الجروح بسرعة أكبر.

· تقليل علامات التقدم في السن في البشرة، وعلاج التجاعيد، والخطوط الرفيعة، بالإضافة إلى علاج ترهلات البشرة.

· إمداد الجسم بالطاقة، وزيادة حيويته ونشاطه، وإعطائه القدرة على ممارسة أعماله اليومية بشكلٍ أفضل.

· تقوية العظام والمفاصل، والحماية من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، والتهاب المفاصل.

· التخلص من السموم والجراثيم والمواد الضارة في الجسم.

· تسهيل عملية الهضم، والحماية من الإمساك، واستخدامه كمهدئ للأعصاب.

· وقاية الجسم من خطر الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا.