ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد اللبن بالعسل الأسود.
من فوائد اللبن بالعسل الأسود ما يلي :-
· الحفاظ على صحة العظام، وتقويتها، وكذلك الأظافر والأسنان وذلك بسبب احتوائه على الكالسيوم والحديد.
· تسهيل عمليات الهضم، والوقاية من اضطرابات المعدة، وعلاج تقرحات المعدة والقولون والاثني عشر.
· الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وذلك من خلال زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.
· الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلاج مشاكل الكلى، والكبد، والمرارة.
· علاج مشاكل الجهاز التنفسي؛ مثل: الزكام، والإنفلونزا، والتهاب اللوزتين، والتهاب الحلق.
·وقاية الجسم من الإصابة بالسرطان، ومنع انتشار الخلايا السرطانية فيه.
· استخدامه كمهدئ للأعصاب، وحل كافة مشكلات واضطرابات النوم؛ مثل: الأرق.
· علاج الأمراض الجلدية؛ مثل: الإكزيما، والصدفية، وحب الشباب، كما أنه يسرع التئام الجروح بسرعة أكبر.
· تقليل علامات التقدم في السن في البشرة، وعلاج التجاعيد، والخطوط الرفيعة، بالإضافة إلى علاج ترهلات البشرة.
· إمداد الجسم بالطاقة، وزيادة حيويته ونشاطه، وإعطائه القدرة على ممارسة أعماله اليومية بشكلٍ أفضل.
· تقوية العظام والمفاصل، والحماية من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، والتهاب المفاصل.
· التخلص من السموم والجراثيم والمواد الضارة في الجسم.
· تسهيل عملية الهضم، والحماية من الإمساك، واستخدامه كمهدئ للأعصاب.
· وقاية الجسم من خطر الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا.