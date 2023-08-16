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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المراكز التكنولوجية في الساحل|5 آلاف معاملة خلال أسبوعين بـ الشهر العقاري والتوثيق

صدى البلد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بیان بعدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة في نطاق محافظات الأسكندرية، وبورسعيد، والدقهلية(جمصة)، ودمياط (رأس البر)، وكفر الشيخ (بلطيم)، ومرسى مطروح خلال الاسبوعين الماضيين.

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وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على الاستمرار فى إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارتى العدل والداخلية، وزيادة عدد تلك المراكز لتغطية كل محافظات الجمهورية وخصوصا المدن الساحلية خلال فترة الصيف وتواجد المواطنين في المصايف وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة فى تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كل الوسائل التى يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.


ومن جانبه أوضح "المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لـ التحول الرقمي؛ أن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة.


واستعرض بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من ٢٠ يوليو 2023 حتي الاسبوع الاول من اغسطس ، موضحًا أن إجمالي معاملات الأحوال فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الاحوال المدنية بلغ 4106 معاملة، فيما سجلت المراكز المتنقلة التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري و التوثيق ٱجمالي معاملات 860 معاملة جاءت كالتالي إجمالي معاملات الساحل بلغت 389، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة ببلطيم، 116 معاملة برأس البر، و140 معاملة بجمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل بالمناطق المذكورة بالبيان حوالي 5000 معاملة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مراكز خدمات مصر التحول الرقمي المدن الساحلية المراكز التكنولوجية

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