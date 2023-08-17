يسبب مشاكل في الرئة.. احذر نقص هذا الفيتامين

تظهر الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K من المحتمل أن يعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والصفير عند التنفس.

وفقًا لدراسة نُشرت في ERJ Open Research ، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K في دمائهم هم أكثر عرضة للإصابة بخلل في وظائف الرئة ويعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والصفير عند التنفس .

يوجد فيتامين K في الخضار الورقية والزيوت النباتية وحبوب الحبوب.

ويلعب دورًا في تخثر الدم ، وبالتالي يساعد الجسم على التئام الجروح .

لذلك من المهم الحفاظ على نسبة فيتامين k في الجسم بشكل مناسب للحفاظ على الصحة