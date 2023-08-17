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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب مشاكل في الرئة.. احذر نقص هذا الفيتامين

فيتامين
فيتامين

تظهر الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K من المحتمل أن يعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والصفير عند التنفس.

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وفقًا لدراسة نُشرت في ERJ Open Research ، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K في دمائهم هم أكثر عرضة للإصابة بخلل في وظائف الرئة ويعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والصفير عند التنفس .

يوجد فيتامين K في الخضار الورقية والزيوت النباتية وحبوب الحبوب.

ويلعب دورًا في تخثر الدم ، وبالتالي يساعد الجسم على التئام الجروح .

لذلك من المهم الحفاظ على نسبة  فيتامين k في الجسم بشكل مناسب للحفاظ على الصحة

فيتامين فيتامين K الخضار الورقية تخثر الدم الانسداد الرئوي

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