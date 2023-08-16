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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. صعود السلالم يقلل خطر الإصابة ب 10 سرطانات خطيرة

السرطان
السرطان

تكشف الدراسات أن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة يوميًا مفيد للصحة. 

يساعدك على التحكم في وزن الجسم ، ويعزز لياقة القلب والأوعية الدموية ، وهو مفيد لصحتك النفسية والاجتماعية. 

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كما توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من الأنشطة البدنية الهوائية المعتدلة الشدة كل أسبوع. 

كما يعد تسلق السلالم إحدى طرق دمج النشاط البدني في الحياة اليومية، إنه تمرين مريح ويمكن الوصول إليه بسهولة لغالبية الناس ، وخاصة الأشخاص المستقرين.

كما يساعد صعود السلالم بشكل يومي ومتكبر في الحماية من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان والحفاظ على الصحة.

ويعزز وظائف القلب والرئة ويحسن الدورة الدموية.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكري أو سرطان القولون.

يزيد من مقاومة الجسم ، وبالتالي يقلل من فرصة الإصابة بالأمراض ويزيد من الكفاءة في العمل.

يؤدي إلى عظام صحية ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يقوي العضلات.

يساعد على حرق دهون الجسم ، وبالتالي التحكم في وزن الجسم.

سرطان السكري حرق دهون صعود السلالم الأوعية الدموية

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