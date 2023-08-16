حسام الخولي: استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تؤكد أهميته القصوى

أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشاركة جميع فئات المجتمع بالحوار الوطني كان الهدف منه الخروج بتوصيات ومخرجات يكون الجميع مقتنعًا بها.

وقال “الخولي”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترا نيوز”، إن الاستجابة الفورية من جانب الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تدل على الأهمية القصوى للحوار ومخرجاته.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الاستجابة تقول بأن الرئيس متفهم لجميع الآراء ويستطيع أن ينفذ ما هو في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.