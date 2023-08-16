مهيب عبدالهادي: عرض مُغرٍ لـ زيزو من الشباب السعودي..وقرار مفاجئ من الزمالك

أعلن الإعلامي عن وجود عرض لـ أحمد سيد زيزو من نادي الشباب السعودي .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر "العرض المادي لـ أحمد سيد زيزو هو 6 ملايين دولار من الشباب السعودي، والزمالك عايز 15 مليون.. لا تعليق".

ويواجه زيزو أزمة مع الزمالك تتعلق بمستحقاته المتأخرة التي لم يتقاضها حتى الآن.

وذكرت قنوات “الكأس ” القطرية، أن إدارة نادي الشباب السعودي ستقدم عرضًا رسميًا لـ الزمالك، من أجل التعاقد معزيزو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح التقرير أن العرض المنتظر يأتي بعد التواصل مع والد اللاعب، ويرتبط زيزو مع الزمالك بعقد حتى صيف 2025.