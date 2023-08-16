عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفتكروا إيه.. تامر حسني يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة مع أسيل عمران

تامر حسني واسيل
تامر حسني واسيل عمران

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب تامر حسني، في تعليقه قائلا: "في علاقات الحب الكوميدية بين الراجل و الست او الولد و البنت الحقيقة لقيت السوشيال ميديا المحلية و العالمية مش مقصرة و مش سايبه موقف مش متمثل .. فكنت همثل موقف منهم انا و اسيل وينزل تيك توك نشارككم بيه و نهزر بيه معاكم فجأة الحماس اخذنا نصور مشاهد اكتر لحد ما الحماس اڤور مننا ووصلت لفكرة تانية خالص  😉😀اني اعمل اغنية تعبر عن معظم مواقف السوشيال ميديا المعروفة  بين الشباب و البنات و معاها مواقف جديدة 🥰😡ونصورها  كليب سؤال حلقتنا النهارده تفتكروا ايه موضوع الاغنية؟.. انتظروا الكليب غداً ان شاء الله في تمام السادسه مساءً .. اغنية حوّا


 وانتهى المطرب تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة مساء أمس الخميس الماضي استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

وحرص تامر حسني على مشاركة جمهوره صور له أثناء تسجيل هذه الأغنية وقام بنشر مجموعة من الصور عبر صفحتهالرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليها قائلا: كنت بسجل أغنية دراما من اللي بتحبوها عارفكوا انا، بس من العيار الاتقل من التقيل،  و ان شاء الله هتنزل بعد اللي جايه، اما اللي جايه بقى فيها مفاجأة هتحبوها اوي ان شاءالله،  صباح الجمال عليكم يا أغلى الناس. 

الفنان تامر حسني أسيل عمران السوشيال ميديا علاقات الحب تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تتجاوز الـ 50 درجة.. دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

ترشيحاتنا

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

مش قادرة أروح لبنتي.. صوّر زوجته بدون ملابس ونشرها على السوشيال ميديا|تفاصيل

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام

سعال حاد.. رئيس إندونيسيا يعاني من المرض بسبب تلوث هواء جاكرتا|تفاصيل

أمريكا تطالب روسيا بالعودة لصفقة الحبوب والتوقف عن مهاجمة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

بخصر منحوت .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها في الساحل |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

فيديو

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ