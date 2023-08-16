تفتكروا إيه.. تامر حسني يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة مع أسيل عمران

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب تامر حسني، في تعليقه قائلا: "في علاقات الحب الكوميدية بين الراجل و الست او الولد و البنت الحقيقة لقيت السوشيال ميديا المحلية و العالمية مش مقصرة و مش سايبه موقف مش متمثل .. فكنت همثل موقف منهم انا و اسيل وينزل تيك توك نشارككم بيه و نهزر بيه معاكم فجأة الحماس اخذنا نصور مشاهد اكتر لحد ما الحماس اڤور مننا ووصلت لفكرة تانية خالص 😉😀اني اعمل اغنية تعبر عن معظم مواقف السوشيال ميديا المعروفة بين الشباب و البنات و معاها مواقف جديدة 🥰😡ونصورها كليب سؤال حلقتنا النهارده تفتكروا ايه موضوع الاغنية؟.. انتظروا الكليب غداً ان شاء الله في تمام السادسه مساءً .. اغنية حوّا



وانتهى المطرب تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة مساء أمس الخميس الماضي استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

وحرص تامر حسني على مشاركة جمهوره صور له أثناء تسجيل هذه الأغنية وقام بنشر مجموعة من الصور عبر صفحتهالرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليها قائلا: كنت بسجل أغنية دراما من اللي بتحبوها عارفكوا انا، بس من العيار الاتقل من التقيل، و ان شاء الله هتنزل بعد اللي جايه، اما اللي جايه بقى فيها مفاجأة هتحبوها اوي ان شاءالله، صباح الجمال عليكم يا أغلى الناس.