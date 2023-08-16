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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القطارات ملك الشعب.. النقل توجه رسالة لركاب السكك الحديدية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

اهابت وزارة النقل بالمواطنين وركاب السكك الحديدية  المشاركة معها في التوعية من  ظاهرة رشق القطارات بالحجارة  حفاظا على أرواح المواطنين و على العربات والجرارات والقطارات.


وقالت الوزارة إن ذلك في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره  أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب  يومياً ، وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة  بحيث  أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة و مجددة  بكافة الخطوط وفي اطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية. 

 

و أكدت  وزارة النقل خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك  على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها  حيث  تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر و تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئاً إضافياً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. 

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