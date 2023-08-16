البيت الأبيض: لا حاجة لنشر قوات أمريكية على الحدود البيلاروسية الليتوانية

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن إدارة البيت الأبيض لا ترى أي ضرورة لنشر قواتها على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تتابع الأحداث الجارية في بيلاروسيا عن كثب، كما أنها مطلعة على تحركات مرتزقة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة هناك، وكذلك التطورات الأخيرة، وفي الوقت الراهن ليس هنالك حاجة لنشر قوات أمريكية على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا.

وصرحت وزيرة الداخلية الليتوانية أغني بيلوتايتي، بأن دول البلطيق تبحث مع بولندا إمكانية عزل بيلاروسيا من خلال الإغلاق الكامل للحدود معها "كحل إقليمي"، من المقرر عقد اجتماع في وارسو بهذا الصدد في الـ28 من أغسطس الجاري.

كما أبلغت دائرة الحدود اللاتفية عن ضرورة التعبئة العاجلة لفرق حرس الحدود مع بيلاروسيا، كما تم إيقاف إصدار الإجازات للحرس إلى جانب استدعاء المجازين قبل انتهاء إجازاتهم.

وقال نائب وزير الداخلية الليتواني أرنولداس أبرامافيتشيوسن إن السلطات الليتوانية لن تغلق الحدود مع بيلاروسيا بالكامل بعد في الـ 9 من أغسطس، مضيفا أن وزراء داخلية دول البلطيق وبولندا سيجرون محادثات بهذا الصدد.

وأعلن نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج وونسيك، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تغلق خطوط السكك الحديدية التي تربطها ببيلاروسيا.