اللواء سمير فرج يكشف أسرارا في الحرب الروسية الأوكرانية

علق اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، على مشهد الراهن في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: رغم أن الحرب الروسية الاوكرانية قائمة بين دولتين إلا أن تأثير تلك الحرب عالمي، حيث أثر على اقتصاد دول العالم ومازالت تؤثر، وتسببت في تضخم وزيادة الاسعار، وزيادة نسب البطالة.

سمير فرج يتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية

شرح في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم عبر فضائية etc تاريخ العلاقات الروسية الاوكرانية قائلا: روسيا وأوكرانيا كانوا دولة واحدة ايام الاتحاد السوفيتي ، ثم تم ضم شبة جزيرة القرم من روسيا الي اوكرانيا ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي طالبت روسيا باسترجاع شبة جزيرة القرم إلا ان اوكرانيا رفضت.

وروى "في عام 2014 نفت روسيا هجوما واستولت على شبة جزيرة القرم، على اثره فرض امريكا واوروبا و قيودا وعقوبات على روسيا، في العام الماضي علمت روسيا ان اوكرانيا والتي تقع على حدودها ستنضم الي حلف الناتو، وبالتالي طلبت منها عدم الانضام، مع رفض اوكرانيا باذعان امريكي، اعلنت روسيا الهجوم على اوكرانيا، واوضح أنه بعد 10 اشهر من الحرب الروسية الاوكرانية استطاعت روسيا الاستيلاء على 20% من مساحة اوكرانيا وكونت 4 مقاطعات، ونظمت استفتاء من جانب واحد، وضمت تلك الاراضي لروسيا"

وتابع "لم يعد لاوكرانيا حدود بحرية سوى البحر الاسود، في الشتاء الماضي، روسيا وضعت دفاعات على ال4 مقاطعات، واستعدت اوكرانيا للهجوم المضاد لاستعادة اراضيها، الا ان الهجوم الاوكراني بسبب سيطرة روسيا جويا على ميدان القتال، فبدأت اوكرانيا في استخدام طائرات مسيرة لضرب عمق روسيا وكذلك روسيا استخدمت المسيرات لضرب العمق الاوكراني، ولذلك طلبت امريكا من ايران التوقف عن بيع طائرات مسيرة عن روسيا

وأكد فرج أن امريكا ودول اوروبا سياهموا في تزويد اوكرانيا بالدبابات والاسلحة الدفاعية ليست الهجومية لاطالة مدة الحرب الروسية الامريكية بهدف استنزف روسيا اقتصاديا.

وعن سر صمود العلمة الروسية امام الدولار، ارجع الخبير الاستراتيجي ذلك الي تصدر روسيا للغاز بالروبل الروسي.