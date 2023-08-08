مصر قلب العالم| سمير فرج يحذر من كارثة قد تحدث في النيجر.. ويكشف سبب شعور ماكرون بالقلق بعد الانقلاب

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



سمير فرج: ماكرون شعر بالقلق بعد انقلاب النيجر لهذا السبب.. فيديو

قال اللواء الدكتور سمير فرج،: "الرئيس الفرنسي ماكرون شعر بالقلق بعد انقلاب النيجر".

وأوضح: "سبب شعور ماكرون بالقلق بعد انقلاب النيجر يرجع لأنها كانت آخر فرصة له في القارة السمراء، بعد تغلغل قوات فاغنر الروسية في 3 دول مجاورة للنيجر ووجود القوات الأمريكية في تشاد، مما دعا لإجراء اجتماع عاجل مع القادة العسكريين لبحث الأزمة".



سمير فرج: النيجر أفقر دول أفريقيا رغم امتلاكها أكبر مخزون يورانيوم في العالم

ال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "النيجر أفقر دولة في أفريقيا رغم امتلاكها أكبر مخزون يورانيوم العالم".

وأضاف: "النيجر من أكبر الدول المصدرة لليورانيوم في العالم ورغم ذلك تعد من أفقر الدول بالقارة، وأهمية اليورانيوم تتمثل في تشغيل محطات الطاقة الكهربية به، وفرنسا تستورد هذا اليورانيوم منها لتشغيل محطاتها".



بعد الانقلاب..سمير فرج يوضح مواقف دول جوار النيجر حول التدخل العسكري

تحدث اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تباين مواقف دول جوار النيجر حول التدخل العسكري بعد انتهاء المهلة، قائلا: "ليبيا حتى الآن لم تعلن موقفها، والجزائر قالت إنها ضد الانقلاب وضد التدخل العسكري".

وأضاف: "مالي ضد التدخل وبوركينا فاسو ضد التدخل أيضا واعتبرت التدخل العسكري في النيجر تدخل في بوركيا، ودولة بنين مع التدخل، أما نيجيريا لم تعلن حتى الآن وتأخذ موقف الوسيط"، مشيرا: "تشاد أيضا ضد التدخل العسكري في النيجر".



سمير فرج يوضح أسباب عدم تدخل فرنسا بأزمة النيجر.. فيديو

كشف سبب عدم تدخل فرنسا بأزمة الانقلاب العسكري في النيجر، قائلا: "النيجر من أكبر الدول المصدرة لليورانيوم في العالم ورغم ذلك تعد من أفقر الدول بالقارة، وأهمية اليورانيوم تتمثل في تشغيل محطات الطاقة الكهربية به، وفرنسا تستورد هذا اليورانيوم منها لتشغيل محطاتها".



هل ينجح التدخل العسكري في حل أزمة النيجر؟.. اللواء سمير فرج يجيب|فيديو

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن رئيس دولة تشاد قام بزيارة لدولة النيجر، والتقى برئيس الشرعي للنيجر وقائد الانقلاب، ولم يعلن عن أي اتفاق لحل الأزمة في النيجر.

وقال اللواء سمير فرج، إن هناك بعض الدول التي ترفض التدخل العسكري في النيجر وهما «الجزائر، مالي، بوركينا فاسو»، وهناك بعض الدول تلتزم الحياد مثل «ليبيا ونيجيريا».



سمير فرج يحذر من كارثة قد تحدث في النيجر.. فيديو

أكد الدكتور سمير فرج أن مصر لديها قلق مما يحدث من انقلاب عسكري في النيجر؛ لأنها قد تصبح أكبر تجمع للجماعات الإرهابية في المنطقة إذا لم يتم السيطرة على الأمور بها.

ولفت إلى أن روسيا ناشدت بإجراء حوار سلمي وحل الأزمة؛ معلقا: روسيا تلعب لعبة جيدة وقد تصبح في النيجر الفترة المقبلة، وأمريكا قالت إنها لن تشجع مدبري الانقلاب على تطبيق قانون الاستثناء الأمريكي.



مصر قلب العالم.. سمير فرج: قناة السويس الجديدة حطمت الحلم الإسرائيلي.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن قناة السويس عمرها تجاوز 146 عاما، ومصر خسرت 150 ألف مصري بسبب القناة، وهي ترتبط بين 3 قارات مختلفة.

وقال اللواء سمير فرج، إن طلب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 1965 الحصول على قرض لإنشاء قناة السويس الجديدة وقبل بالرفض، وبعد عقود تم إنشاؤها بأموال المصريين.