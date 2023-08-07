بعد الانقلاب..سمير فرج يوضح مواقف دول جوار النيجر حول التدخل العسكري

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتحدث اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تباين مواقف دول جوار النيجر حول التدخل العسكري بعد انتهاء المهلة، قائلا: "ليبيا حتى الآن لم تعلن موقفها، والجزائر قالت إنها ضد الانقلاب وضد التدخل العسكري".

وأضاف: "مالي ضد التدخل وبوركينا فاسو ضد التدخل أيضا واعتبرت التدخل العسكري في النيجر تدخل في بوركيا، ودولة بنين مع التدخل، أما نيجيريا لم تعلن حتى الآن وتأخذ موقف الوسيط"، مشيرا: "تشاد أيضا ضد التدخل العسكري في النيجر".

