سمير فرج: ماكرون شعر بالقلق بعد انقلاب النيجر لهذا السبب.. فيديو

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وقال اللواء الدكتور سمير فرج،: "الرئيس الفرنسي ماكرون شعر بالقلق بعد انقلاب النيجر".

أوضح: "سبب شعور ماكرون بالقلق بعد انقلاب النيجر يرجع لأنها كانت آخر فرصة له في القارة السمراء، بعد تغلغل قوات فاغنر الروسية في 3 دول مجاورة للنيجر ووجود القوات الأمريكية في تشاد، مما دعا لإجراء اجتماع عاجل مع القادة العسكريين لبحث الأزمة".

أشار: "فرنسا لديها مشكلات داخلية وبالتالي لم تدخل حتى الآن للنيجر، لأسباب أهمها التأثر الاقتصادي بالحرب الروسية الأوكرانية".

