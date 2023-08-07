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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: ماكرون شعر بالقلق بعد انقلاب النيجر لهذا السبب.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

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سمير فرج يكشف كواليس مهمة في ذكرى غزو العراق للكويت.. فيديو

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رد فعل حسني مبارك بعد أنباء غزو العراق للكويت؟.. سمير فرج يكشف الأسرار

وقال اللواء الدكتور سمير فرج،: "الرئيس الفرنسي ماكرون شعر بالقلق بعد انقلاب النيجر".

أوضح: "سبب شعور ماكرون بالقلق بعد انقلاب النيجر يرجع لأنها كانت آخر فرصة له في القارة السمراء، بعد تغلغل قوات فاغنر الروسية في 3 دول مجاورة للنيجر ووجود القوات الأمريكية في تشاد، مما دعا لإجراء اجتماع عاجل مع القادة العسكريين لبحث الأزمة".

أشار: "فرنسا لديها مشكلات داخلية وبالتالي لم تدخل حتى الآن للنيجر، لأسباب أهمها التأثر الاقتصادي بالحرب الروسية الأوكرانية".
 

سمير فرج الحرب الروسية الأوكرانية النيجر ماكرون الرئيس الفرنسي

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