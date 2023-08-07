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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر قلب العالم.. سمير فرج: قناة السويس الجديدة حطمت الحلم الإسرائيلي.. فيديو

قناة السويس
قناة السويس

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

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وأكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن قناة السويس عمرها تجاوز 146 عاما، ومصر خسرت 150 ألف مصري بسبب القناة، وهي ترتبط بين 3 قارات مختلفة.

 

وقال اللواء سمير فرج، إن طلب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 1965 الحصول على قرض لإنشاء قناة السويس الجديدة وقبل بالرفض، وبعد عقود تم إنشاؤها بأموال المصريين.

 

وتابع: قناة السويس حطمت الحلم الإسرائيلي ورغبة الأخير في إنشاء قناة بن غوريون الإسرائيلية، ومؤكدًا أنه عقب إنشاء القناة الجديدة لقناة السويس ارتفعت عوائد القناة 9.4 مليارات دولار.

 

وأوضح سمير فرج، أن مصر قلب العالم، لذا إنشاء موانئ «السخنة، العريش، بورسعيد، الإسكندرية»، لتكون مركز إقليمي في تجارة الحاويات، مشيرا  إلى أن ميناء بورسعيد يعد من أفضل الموانئ في العالم ويتحل المرتبة السابعة عالميا، ويستوعب نحو 15 مليون حاوية، معقبا: «كل دا في 6 ست سنين دا أنت جبار».

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