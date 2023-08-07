سمير فرج: النيجر أفقر دول أفريقيا رغم امتلاكها أكبر مخزون يورانيوم في العالم

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وقال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "النيجر أفقر دولة في أفريقيا رغم امتلاكها أكبر مخزون يورانيوم العالم".

وأضاف: "النيجر من أكبر الدول المصدرة لليورانيوم في العالم ورغم ذلك تعد من أفقر الدول بالقارة، وأهمية اليورانيوم تتمثل في تشغيل محطات الطاقة الكهربية به، وفرنسا تستورد هذا اليورانيوم منها لتشغيل محطاتها".

وأشار: "العالم أجمع تأثر بما يحدث من الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحا: "النيجر بؤرة اهتمام العالم حاليا".

