عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: النيجر أفقر دول أفريقيا رغم امتلاكها أكبر مخزون يورانيوم في العالم

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

txt

سمير فرج يكشف كواليس مهمة في ذكرى غزو العراق للكويت.. فيديو

txt

رد فعل حسني مبارك بعد أنباء غزو العراق للكويت؟.. سمير فرج يكشف الأسرار

وقال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "النيجر أفقر دولة في أفريقيا رغم امتلاكها أكبر مخزون يورانيوم العالم".

 

وأضاف: "النيجر من أكبر الدول المصدرة لليورانيوم في العالم ورغم ذلك تعد من أفقر الدول بالقارة، وأهمية اليورانيوم تتمثل في تشغيل محطات الطاقة الكهربية به، وفرنسا تستورد هذا اليورانيوم منها لتشغيل محطاتها".

 

وأشار: "العالم أجمع تأثر بما يحدث من الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحا: "النيجر بؤرة اهتمام العالم حاليا".
 

سمير فرج الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية النيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

انكسار الطاقة الشمسية.. مفاجأة غير متوقعة عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

18 جنيها للكيلو.. صدمة عالمية وتراجع الأسعار محليا |ماذا يحدث بسوق الأرز

100 يوم صحة: المبادرة منتشرة في كل المحافظات وخدماتها مجانية بالكامل

قرار عاجل من القضاء الأمريكي ضد ترامب

انتظروا عقوبتكم.. أحمد عمر هاشم ينفي خبر وفاته ويتوعد مروجي الشائعة

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة حصول الموظف على أملاك الدولة بالمخالفة

تنسيق المرحلة الثانية 2023..نكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي بحلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ