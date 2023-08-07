هل ينجح التدخل العسكري في حل أزمة النيجر؟.. اللواء سمير فرج يجيب|فيديو

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن رئيس دولة تشاد قام بزيارة لدولة النيجر، والتقى برئيس الشرعي للنيجر وقائد الانقلاب، ولم يعلن عن أي اتفاق لحل الأزمة في النيجر.



وقال اللواء سمير فرج، إن هناك بعض الدول التي ترفض التدخل العسكري في النيجر وهما «الجزائر، مالي، بوركينا فاسو»، وهناك بعض الدول تلتزم الحياد مثل «ليبيا ونيجيريا».



وتابع: الجزائر ونيجيريا أكثر من الدول التي تنتج غاز في أفريقيا، موضحًا أن السياسة لعبة المصالح لذا الجزائر ترفض التدخل العسكري في النيجر خوفا من وقف خط الغاز الذي يمر بالنيجر ويؤثر على اقتصادها، لذا ترفض التدخل العسكري.

وأوضح سمير فرج، أن بعض ممثلي الانقلاب في النيجر طالبا بتدخل قوات فاجنر التابعة لروسيا بالتدخل في النيجر لدعمهم، موضحًا أن أمريكا حتى الآن لم تصدر أي بيان يؤيد أو يرفض التدخل العسكري في النيجر.

وأشار سمير فرج إلى أنه لا يوجد انقلاب عسكري فشل في منطقة غرب أفريقيا، لذا يجب على فرنسا احتواء مثل هذه الأمور حتى لا يتم قطع امدادات اليورانيوم لأوروبا.

وأردف سمير فرج، أن الصين اكتشفت حقل بترول في النيجر، مؤكدًا ان هناك قوات 1500 جندي فرنسي، و1200 جندي أمريكي، و300 جندي بريطاني، و250 جندي من الاتحاد الأوروبي النيجر، موضحًا أن السناريو الأقرب لحل الأزمة في النيجر، هو بقاء قادة الانقلاب في الحكم لمدة 3 أشهر، والدعوة لانتخابات مبكرة.