سمير فرج يحذر من كارثة قد تحدث في النيجر.. فيديو

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

أكبر تجمع للجماعات الإرهابية



وأكد الدكتور سمير فرج أن مصر لديها قلق مما يحدث من انقلاب عسكري في النيجر؛ لأنها قد تصبح أكبر تجمع للجماعات الإرهابية في المنطقة إذا لم يتم السيطرة على الأمور بها.

ولفت إلى أن روسيا ناشدت بإجراء حوار سلمي وحل الأزمة؛ معلقا: روسيا تلعب لعبة جيدة وقد تصبح في النيجر الفترة المقبلة، وأمريكا قالت إنها لن تشجع مدبري الانقلاب على تطبيق قانون الاستثناء الأمريكي.



وتابع سمير فرج: أحتمالات النيجر تتمثل فيما يأتي، التدخل العسكري، وهو حل مستبعد إلى حد ما، ولو حدث قد يدخل الشعب في حرب أهلية، مع تفكك التحالف النيجري المالي البوركيني، والتفاوض على الحل السلمي وإجراء انتخابات، مع استبعاد عودة الرئيس محمد بازم نهائيا.



وعلق سمير فرج: أمريكا تريد عدم التدخل الروسي – الصيني في النيجر، والصين هي المستفيد الأكبر من تلك الأزمة، وكلمة السر في اليورانيوم مقابل الإعانات.

