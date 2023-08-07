عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يحذر من كارثة قد تحدث في النيجر.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

txt

سمير فرج: ماكرون شعر بالقلق بعد انقلاب النيجر لهذا السبب.. فيديو

txt

سمير فرج يكشف كواليس مهمة في ذكرى غزو العراق للكويت.. فيديو

 

أكبر تجمع للجماعات الإرهابية


وأكد الدكتور سمير فرج أن مصر لديها قلق مما يحدث من انقلاب عسكري في النيجر؛ لأنها قد تصبح أكبر تجمع للجماعات الإرهابية في المنطقة إذا لم يتم السيطرة على الأمور بها.

ولفت إلى أن روسيا ناشدت بإجراء حوار سلمي وحل الأزمة؛ معلقا: روسيا تلعب لعبة جيدة وقد تصبح في النيجر الفترة المقبلة، وأمريكا قالت إنها لن تشجع مدبري الانقلاب على تطبيق قانون الاستثناء الأمريكي.


وتابع سمير فرج: أحتمالات النيجر تتمثل فيما يأتي، التدخل العسكري، وهو حل مستبعد إلى حد ما، ولو حدث قد يدخل الشعب في حرب أهلية، مع تفكك التحالف النيجري المالي البوركيني، والتفاوض على الحل السلمي وإجراء انتخابات، مع استبعاد عودة الرئيس محمد بازم نهائيا.

وعلق سمير فرج: أمريكا تريد عدم التدخل الروسي – الصيني في النيجر، والصين هي المستفيد الأكبر من تلك الأزمة، وكلمة السر في اليورانيوم مقابل الإعانات.
 

سمير فرج أزمة النيجر أحمد موسى التدخل العسكري التدخل الروسي الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

انكسار الطاقة الشمسية.. مفاجأة غير متوقعة عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

18 جنيها للكيلو.. صدمة عالمية وتراجع الأسعار محليا |ماذا يحدث بسوق الأرز

100 يوم صحة: المبادرة منتشرة في كل المحافظات وخدماتها مجانية بالكامل

قرار عاجل من القضاء الأمريكي ضد ترامب

انتظروا عقوبتكم.. أحمد عمر هاشم ينفي خبر وفاته ويتوعد مروجي الشائعة

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة حصول الموظف على أملاك الدولة بالمخالفة

تنسيق المرحلة الثانية 2023..نكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي بحلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ