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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير طبيعية

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية التركية، اليوم الأربعاء، من ارتفاع درجات الحرارة في 49 ولاية إلى مستويات غير طبيعية، وحثت السكان على توخي الحذر وحماية أنفسهم من ضربة الشمس.

وقالت وسائل إعلام تركية: "أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا بشأن ارتفاع درجات الحرارة في 49 مقاطعة. ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 35 درجة وما فوق، لذلك يطلب من المواطنين الذين يعيشون في هذه المقاطعات توخي الحذر وحماية أنفسهم من ضربة الشمس".

وقال خبراء الأرصاد الجوية في تحذير، إنه “بسبب الحرارة الشديدة، يجب على مواطنينا، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن والأطفال، توخي الحذر خلال الفترة من 11 إلى 16 ساعة، وهي أكثر ساعات اليوم سخونة".

وأمس، أعلنت السلطات التركية تسجيل رقم قياسي جديد في ارتفاع درجات الحرارة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لـ49.5 درجة في محافظة إسكي شهير غرب أنقرة.

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وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي، محمد أوزاسيكي: ”وفقا لوزارة البيئة والتنمية الحضرية وتغير المناخ، تم تسجيل رقم قياسي جديد لدرجة الحرارة في تاريخ تركيا في 15 أغسطس: 49.5 درجة في قرية ساريكاكايا في مقاطعة إسكي شهير".

الأرصاد الجوية التركية تركيا ارتفاع درجات الحرارة

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