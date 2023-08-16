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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب بشأن استئناف صفقة الحبوب

أردوغان
أردوغان

أفادت وكالة "نوفوستي" بإجراء مفاوضات تركية أمريكية حول بدائل لصفقة الحبوب، مؤكدة أن تركيا تواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف الصفقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مشارك في المفاوضات المنعقدة في أنقرة قوله: “كانت هذه اقتراحات من جانب الغرب ولا سيما من الولايات المتحدة، بينما كان كل شيء على مستوى المناقشات، لا توجد هناك أي قرارات ملموسة أو خطة بعد”.

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وأضاف المصدر : "يجرى العمل مع كل الأطراف، ونحن على اتصال دائم مع الجانب الروسي".

في السياق نفسه، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”  أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع تركيا وأوكرانيا وبلدان شرق أوروبا بشأن إنشاء مسارات بديلة لتصدير الحبوب الأوكراني بعد تعليق سريان مفعول صفقة الحبوب.

 

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