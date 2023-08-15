لأول مرة في تاريخها.. ارتفاع درجات الحرارة في تركيا إلى 50 درجة

أعلنت السلطات التركية تسجيل رقم قياسي جديد في ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة لـ49.5 درجة في محافظة إسكي شهير غرب أنقرة.

وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي، محمد أوزاسيكي: ”وفقا لوزارة البيئة والتنمية الحضرية وتغير المناخ، تم تسجيل رقم قياسي جديد لدرجة الحرارة في تاريخ تركيا في 15 أغسطس: 49.5 درجة في قرية ساريكاكايا في مقاطعة إسكي شهير".

وأمس، قالت صحيفة “حريت” التركية، إن درجة الحرارة ارتفعت إلى 47 درجة في محافظة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد، وهو ما تسبب في ظهور الشوارع خالية من المارة.

وتعرضت تركيا لموجة أخرى من الحر، حيث ارتفعت درجة الحرارة في بعض المحافظات عن 46 درجة، وناشد الخبراء المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقالت صحيفة “حريت”: "في ديار بكر، تظل المطاعم خالية بسبب الطقس الحار الذي يتجاوز المعتاد الموسمي.. ويفضل سكان المحافظة عدم الخروج خلال النهار.. وعندما ترتفع درجة الحرارة إلى 47 درجة، تعاني المطاعم أيضا بسبب قلة الزبائن".