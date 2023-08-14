زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، عن وقوع زلزال قوي في محافظة هاتاي التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة هاتاي.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.



والخميس الماضي، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن 23 شخصًا على الأقل أصيبوا في زلزال في ملاطية بتركيا.

وقال قوجة، عبر “تويتر”، "وفقا لأحدث البيانات بعد الزلزال، أصيب 22 شخصا في ملاطية وشخص واحد في أديامان”.

وأضاف أنه “تم إرسال أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى بؤرة الزلزال ، ويجري العلاج في المستشفى”.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.