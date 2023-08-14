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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة موجة الحر.. ارتفاع درجات الحرارة في تركيا وتحذيرات شديدة للمواطنين

تركيا
تركيا

قالت صحيفة “حريت” التركية، اليوم الإثنين، إن درجة الحرارة ارتفعت إلى 47 درجة في محافظة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد، وهو ما تسبب في ظهور الشوارع خالية من المارة.

وتعرضت تركيا لموجة أخرى من الحر، حيث ارتفعت درجة الحرارة في بعض المحافظات عن 46 درجة، وناشد الخبراء المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقالت صحيفة “حريت”: "في ديار بكر، تظل المطاعم خالية بسبب الطقس الحار الذي يتجاوز المعتاد الموسمي.. ويفضل سكان المحافظة عدم الخروج خلال النهار.. وعندما ترتفع درجة الحرارة إلى 47 درجة، تعاني المطاعم أيضا بسبب قلة الزبائن".

وقال أحمد أيدين، صاحب مطعم، إن درجة الحرارة فوق الموسم أثرت أيضًا على أعمالهم.

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وأضاف: "الخروج إلى الخارج خلال هذه الساعات ليس جيدا.. نحاول ألا نحرج عملائنا قدر الإمكان.. نأخذهم إلى الداخل أو الخارج حسب الظروف الجوية المناسبة ونعتقد أننا ننجح.”

وتابع: “عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، فإن هذا يؤثر على عمل العديد من المؤسسات.. المواطنون يفضلون الأماكن ذات الطقس البارد".

ديار بكر تركيا درجات الحرارة

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