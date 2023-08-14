زيارة محتملة من بوتين إلى تركيا خلال الأيام المقبلة.. تفاصيل

توقعت صحيفة تركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة مرتقبة إلى أنقرة في الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة "ميلييت" عن مصدر مطلع قوله، اليوم الاثنين، إن بوتين قد يزور تركيا في الأيام القادمة، مضيفة أنها "ستكون أول زيارة يقوم بها بوتين إلى دولة عضو في حلف الناتو منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضافت أنه عشية هذا الحدث "أصبحت دبلوماسية أنقرة لحل المشاكل التي تواجهها مبادرة الحبوب في البحر الأسود، أكثر نشاطًا".

وكان مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إن الرئاسة التركية تأمل في أن يتمكن أردوغان من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات قبل نهاية أغسطس.

وأضاف المصدر 'تأمل أنقرة أن تجري المفاوضات في أغسطس' ، مضيفا أنه 'لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن ، وبمجرد أن يتضح ، سنبلغ الجمهور'.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، أن القمة قد تعقد في روسيا أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر.