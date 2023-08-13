دعاية إرهابية.. تركيا تحتجز نائبة ألمانية بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت نائبة ألمانية، اليوم الأحد، إنها احتُجزت لعدة ساعات عند دخولها تركيا في وقت سابق من هذا الشهر وذلك بسبب منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته عام 2019، مضيفة أنها ستستمر في السفر إلى تركيا والتحدث عن رأيها بشأن حكومتها.

قالت، إن غويكاي أكبولوت، عضوة البوندستاج الألماني عن حزب دي لينكي اليساري المتطرف، وفقا لما نشرته رويترز، أنها أعتقلت في مطار أنطاليا يوم 3 أغسطس بعد أن أصدر المدعي العام التركي مذكرة توقيف متهم إياها بممارسة "دعاية إرهابية".

ألمانيا هي موطن أكبر جالية تركية في العالم في الشتات، لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت في السنوات الأخيرة بسبب الانتقادات الألمانية لحملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد المعارضين المشتبه بهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 والهجوم العسكري التركي ضد الميليشيات الكردية في سوريا في 2019.

قالت إن أكبولوت، وهي مواطنة ألمانية مولودة في تركيا من أصل كردي، أنه تم إطلاق سراحها بعد اتصالها بوزارة الخارجية الألمانية. ولم يتسن الاتصال بالسلطات التركية للتعليق.

انتقدت أكبولوت الحكومة التركية لشنها حربا وحشية ضد السكان الأكراد داخل وخارج حدودها، بحسب موقعها الرسمي على الإنترنت.

قالت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الأحد سأسافر إلى تركيافي أكتوبر مرة أخرى كجزء من رحلة وفد المجموعة البرلمانية الألمانية التركية.

لم يتضح بالضبط ما الذي كانت تشير إليه في منشورها التي تعتقد أنها تسببت في إصدار مذكرة التوقيف التركية.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية لرويترز إن السفارة الألمانية في أنقرة والقنصلية في أنطاليا على اتصال بالنائبة الألمانية للوقوف علي حقيقة الوضع.

دعت أكبولوت، البالغة من العمر 40 عاما إلى رفع الحظر الألماني عن حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.