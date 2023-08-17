أم تناشد التضامن: نفسي في معاش لنجلي من ذوي الاحتياجات الخاصة

استغاثت والدة الطفل " مصطفى عبد الرحمن خميس"، المقيم بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الإخبارى، بالمسئولين في وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدتها في الحصول على معاش تكافل وكرامة لنجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة مريض كهرباء في المخ.

وتقول في رسالتها : اناشد معالى الوزير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير معاش التكافل والكرامة للطفل مصطفى عبد الرحمن خميس من مدينة المحلة الكبرى الذى يعانى من كهرباء المخ ويعانى من صعوبات الكلام والنطق ولا يوجد عائل له إلا والدته المطلقة.

وأضافت : وقد طرقت جميع أبواب مكاتب التضامن الاجتماعي فى مدينة المحلة الكبرى وقد أكد الكشف الطبي أنه مستحق لمعاش التكافل الإجتماعي ولكن بعد مرور أكثر من عام من الذهاب يومياً إلى مكتب التضامن بمدينة المحلة بمنطقة أبو شاهين ومشقة الانتظار أمام أبواب المسئولين فكان الرد أن الورق ضاع واعملنا أوراق جديدة، وانا في أمس الحاجة لمعاش تكافل وكرامة لإعانتي على أعباء المعيشة.

وأناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الغربية ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتنا على صعوبات الحياة.

للتواصل مع والدة الطفل من خلال رقم

0402366903

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