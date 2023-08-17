أهالي شوشاي بالمنوفية يطالبون بردم المصرف الشرقي

طالب أهالي قرية شوشاي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم المصرف الشرقي، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

يقول المواطن أيمن عبد المقصود فى رسالته: نعانى من وجود المصرف الشرقي المارة داخل الكتلة السكنية ويفصل شرق القرية عن غرب القرية وهذا الطريق عمومي إلى مجمع المعاهد الدينية ومجمع مدارس التعليم الأساسي وطريق المقابر ومساجد القرية و مخبز القرية الرئيسي.

وأضاف: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، إضافة إلى انتشار القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، فكل ما نحتاجه هو ردم هذا المصرف للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم المصرف.

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