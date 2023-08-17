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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أعمدة الإنارة بمنطقة البياضية في قنا متهالكة.. والأهالى يستغيثون بالمسئولين

صدى البلد

تهالك أعمدة الإنارة  كابوس يطارد سكان منطقة نجع البياضية - بمحيط مدرسة البياضية تعليم اساسي - التابعة لقريه الجبلاو - فى محافظة قنا؛ خاصة في ظل المناشدات والمطالبات بإصلاحها، توفيرا وترشيدا للكهرباء من ناحية، وحماية للأرواح من ناحية أخرى.

 

فقد سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة نجع البياضيه - بمحيط مدرسه البياضيه تعليم أساسي - التابعة لقريه الجبلاو - فى محافظة قنا بسبب تهالك أعمدة الإنارة، ووجود فواتح بها تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.

ويقول المواطن أحمد عارف فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": "نستغيث بالمسئولين عن الكهرباء بمحافظة قنا من وجود أعمدة كهرباء متهالكة ، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة، والمشكلة الأكبر، والتي تسبب خوف وانزعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، خاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن على أبواب فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".


وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين عن شبكة الكهرباء لصيانة الأعمدة، خاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة قنا والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا وأهالي المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم .

 

تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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