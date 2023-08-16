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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني خطوة مهمة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب حسام عوض الله ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  أن  التوجيهات السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مخرجات الحوار الوطنى والأخذ بما جاء فيها؛  تعكس حرص الرئيس على تنفيذ تلك بسرعة وعلى المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين  وخطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة الجميع دون إقصاء.

وقال حسام عوض الله في  تصريحات للمحررين البرلمانيين أن  إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعد التزاماً جديداً من الدولة تجاه المواطن، حيث ساهم الحوار الوطني بشكل كبير في ترسيخ مفهوم مشاركة الجميع ووفاء الرئيس  بما وعد به الرئيس في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

 

وأضاف رئيس " طاقة  النواب" أن الرئيس يهدف في النهاية تحقيق الصالح للمجتمع عن طريق كافة المؤسسات بعض التشريعات على مجلس النواب، أو الجهات المعنية المختصة وحل الأزمات والمشاكل التي تواجه المجتمع في الفترة الحالية، والتي تعتبر إحدى الفترات الحرجة في عمر الوطن  وخطوة في طريق الجمهورية الجديدة .

 

وأشار عوض الله  إلى أن الحوار الوطني ساعد على تطوير وتحريك وإثراء الحياة السياسية، تضاف إلى تاريخ السياسة المصري، مشيدا بجهود القائمين على الحوار في صياغة مقترحات وتوصيات الحوار الوطني  التي اعتمدت على آراء كافة الاحزاب والمتخصصين من كافة الاطياف التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات النقاشية التي تناولت كافة الملفات  وقدمت حلول لكافة  المشكلات بمشاركة الشباب في الحوار الوطني المرأة  والتي يتم صياغتها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني عبدالفتاح السيسي لجنة الطاقة والبيئة

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